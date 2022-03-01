Рогозин: санкции ЕС несут реальные убытки «Роскосмосу»

Санкции, введенные европейской стороной, несут реальные убытки «Роскосмосу», сообщил глава Госкорпорации Дмитрий Рогозин.



В ГК сравнили партнеров со страусами, которые прячут головы, не обосновывают введение санкций и грубо нарушают партнерские соглашения, а еще «разрушают общую мечту об исследовании космоса».

«Они нанесли ущерб научной программе космической обсерватории «Спектр-РГ», отключив один из двух ее телескопов. Введенные ими санкции несут нам реальные убытки, которые обязательно будут оценены и выставлены на оплату европейской стороне», — приводит ТАСС заявление «Роскосмоса».

В Госкорпорации затруднились оценить развитие дальнейших отношений международного космического сотрудничества с участием РФ. Там подчеркнули, что Россия всегда «подставляла плечо» бывшим партнерам, с которыми выстраивала отношения десятилетиями.

Фото: vk.com/roscosmos

На прошлой неделе в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявили, что продолжат сотрудничать с Россией по вопросам по Международной космической станции (МКС), несмотря на санкции, введенные из-за ситуации с Украиной. Организация намерена продолжить работу со своими международными партнерами, включая «Роскосмос», для обеспечения безопасной деятельности МКС.

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Маргарита Головатенко