Страны G7 договорились поставлять Украине оружие и усилить санкции против РФ

Страны Большой семерки (G7) договорились поставлять оружие Украине и усилить санкции против России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу МИД Великобритании Лиз Трасс.

Об этом шла речь на встрече участников G7, где также присутствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По словам Трасс, суверенитет Украины должен быть восстановлен. Также страны Большой семерки заявили, что Россия будет ответственна за любой ущерб, причиненный ее действиями Украине и ее жителям.

В группу G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

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Накануне Германия одобрила передачу Украине 400 противотанковых орудий немецкого производства из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии. В целом Украина получит в ближайшее время тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger.

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Дарья Акимова