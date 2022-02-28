Казанский ИТ-парк присоединился к хартии «Цифровая этика детства»

Фото: предоставлено пресс-службой IT-Парка

Понять, поддержать и защитить



ИТ-парк Казани вошел в альянс по защите детей в цифровой среде и присоединился к хартии «Цифровая этика детства». Этот альянс — первое в России объединение игроков индустрии, направленное на создание дружелюбной, комфортной и безопасной для детей цифровой среды.

1 сентября 2021 г. девять ведущих игроков российского IT- и медиарынка в присутствии президента Российской Федерации подписали добровольные обязательства и взяли на себя задачу развивать у детей навыки ответственного и безопасного поведения в Сети и демонстрировать им возможности созидательного использования цифровых технологий. Основатели альянса — «Газпром-Медиа Холдинг», «Вымпел-Коммуникации», «Лаборатория Касперского», «Мегафон», «VK», «МТС», «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс». Теперь в него может войти любая компания, участие в альянсе добровольное.

Цель организации — наладить диалог с детьми и подростками, чтобы глубже понять их потребности в цифровом мире и интересы в получении информации. Ведущие IT-компании намерены с помощью конкурсных и обучающих проектов поддержать талантливых школьников, связывающих свое будущее с IT-сферой и разработкой новых креативных и технических решений в цифровой среде. Теперь к ним присоединился и казанский IT-парк.

Пять принципов, декларируемых участниками альянса

1. Уважение ребенка как личности: соблюдение его интересов и прав, регулярный диалог о рисках и возможностях виртуального мира.

2. Совместная ответственность за обеспечение безопасности детей в цифровой среде.

3. Сохранение конфиденциальности: обеспечение защиты персональных данных детей, сохранение личной и семейной тайны.

4. Инклюзивный подход: создание условий и равных возможностей для гармоничного развития в цифровой среде детей с разными потребностями и особенностями.

5. Сохранение ценностных ориентиров в онлайн-пространстве: воспитание ответственного и морально-нравственного поведения детей в онлайн-среде, уважения к другим людям, общечеловеческим ценностям, культуре, истории, традициям стран и народов мира.

Хартия и кто к ней присоединился

Хартия «Цифровая этика детства» создана в рамках альянса, это первый значимый результат его деятельности. Документ представляет собой этическую платформу и руководство к действию для организаций, компаний и объединений, работающих с детьми. В нем содержатся ценностные ориентиры и правила поведения, призванные объединить представителей общественности, государства, профессионального сообщества и скоординировать их усилия по обеспечению благоприятной и безопасной для детей цифровой среды. Помимо основателей альянса, к хартии уже присоединились Сбер, Российское общество «Знание», Российское движение школьников, Школа «Сириус», Молодежный цифровой омбудсмен, Российская государственная детская библиотека, АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», АНО «Центр компетенций по глобальной IT-кооперации», Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, Союзмультфильм, Yappy, Skillbox и другие российские игроки IT- и медиарынка.

Теперь в этой хорошей компании — и ИТ-парк Казани! Одни из первых его действий на этом поприще — открытие детской учебной площадки и проведение масштабного фестиваля «Робосабантуй».

Партнерский материал