Володин: российская операция направлена исключительно на демилитаризацию Украины

Жителям Украины не стоит бояться миротворческой операции России. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Национальной ассамблеи Никарагуа.

По его словам, она направлена исключительно на демилитаризацию Украины. Операция предпринята в целях предотвращения гуманитарной катастрофы и полномасштабной войны.

Фото: wikimedia.org

— Украина должна стать свободным, независимым, демократическим, мирным государством, освободившись от антинародного режима с националистической идеологией, начать развиваться в интересах своих граждан, — приводит слова Володина «РИА Новости».

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».



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Диана Жиленкова