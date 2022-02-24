Сегодня Байден выступит с объявлением ответных мер против России из-за ситуации на Украине
Президент США Джо Байден выступит с изложением ответных мер России из-за ситуации на Украине сегодня. Об этом сообщает «РИА Новости».
Выступление запланировано на сегодня в 20.00 по мск.
Утром лидер США выступил с заявлением в связи с объявлением специальной военной операции России в Донбассе и осудил действия РФ. Также сегодня в 17.00 по лондонскому времени, или 20.00 по мск, выступит с заявлением по этой ситуации премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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