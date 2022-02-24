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Народная милиция ЛНР: Украинская сторона начала применять реактивную артиллерию

12:27, 24.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе
Народная милиция ЛНР: Украинская сторона начала применять реактивную артиллерию
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Впервые с февраля 2015 года украинские военные применили реактивную артиллерию. Об этом сообщается на сайте Народной милиции Луганской народной республики.

«Украинская сторона продолжает наносить массированные удары по территории нашей Республики», — говорится в сообщении.

Фото: wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin

Украинская сторона открыла огонь из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по району населенного пункта Логвиново. Выпущено 80 ракет. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее утром народная милиция ЛНР сообщала, что военнослужащие ВСУ по всей линии соприкосновения в массовом порядке покидают передовые позиции. Там уточнили, что украинские военные отказываются выполнять приказы командования.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. «Реальное время» следит за развитием ситуации. Все последние новости — в сюжете интернет-газеты.

Татьяна Леухина
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