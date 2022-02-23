Казань попала в список самых популярных внутрироссийских направлений на 23 февраля

Столица Татарстана попала в список самых популярных внутрироссийских направлений на День защитника Отечества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос туроператоров.

Среди других востребованных направлений по стране оказались Санкт-Петербург, Калининградская область, Крым, Карелия, Москва и Московская область. Самым популярным местом назван Сочи, так как в этот период особо популярны горнолыжные курорты. Отмечается, что интерес к путешествиям по своей стране вырос в последние годы благодаря программам государственного субсидирования чартерных рейсов и туристического кешбэка.

Из зарубежных направлений самым популярным оказался Египет. Также россияне покупали туры в ОАЭ, Турцию, Мальдивы и на Кубу.

Фото: realnoevremya.ru

Также Казань попала в список популярных направлений для отдыха россиян весной.

Другие популярные направления внутри России — это Москва, Санкт-Петербург, Сочи.

Дарья Акимова