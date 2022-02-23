Казань попала в список самых популярных внутрироссийских направлений на 23 февраля
Столица Татарстана попала в список самых популярных внутрироссийских направлений на День защитника Отечества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос туроператоров.
Среди других востребованных направлений по стране оказались Санкт-Петербург, Калининградская область, Крым, Карелия, Москва и Московская область. Самым популярным местом назван Сочи, так как в этот период особо популярны горнолыжные курорты. Отмечается, что интерес к путешествиям по своей стране вырос в последние годы благодаря программам государственного субсидирования чартерных рейсов и туристического кешбэка.
Из зарубежных направлений самым популярным оказался Египет. Также россияне покупали туры в ОАЭ, Турцию, Мальдивы и на Кубу.
Также Казань попала в список популярных направлений для отдыха россиян весной.
Другие популярные направления внутри России — это Москва, Санкт-Петербург, Сочи.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым