СИБУР планирует досрочно вернуть средства Фонду национального благосостояния
Досрочное полное погашение облигаций ООО «ЗапСибНефтехим» на сумму 1,75 млрд долларов США планирует СИБУР. В 2015 году в ценные бумаги были размещены средства Фонда национального благосостояния. Средства предназначались для финансирования строительства полимерного комплекса «ЗапСибНефтехим» (общий бюджет проекта — 8,8 млрд долларов США).
Проект строительства одного из самых масштабных в мире производств базовых полимеров завершен СИБУРом с опережением сроков — уже в 2020 году. Выход «ЗапСибНефтехима» на полную мощность способствовал росту потенциала замещения импорта полиэтилена и пропилена в различных отраслях до 85—95%. Благодаря пуску «ЗапСибНефтехима» вклад СИБУРа в рост несырьевого экспорта в 2020 году составил свыше 16%, сообщается в пресс-релизе холдинга.
Возврат средств будет осуществлен в рамках разработанного Минфином России механизма возврата заемных средств ФНБ. Правительством России внесены соответствующие изменения в утвержденные постановлением от 19 января 2008г №18 «Требования к финансовым активам, в которые могут размещаться средства ФНБ». Согласно данным изменениям, «эмитенты облигаций, связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством Российской Федерации, получили возможность досрочно выкупать свои облигации, которые были размещены ими для привлечения средств ФНБ в инфраструктурные проекты», сообщает СИБУР.
Размещение средств ФНБ в облигации «ЗапСибНефтехима» с момента инвестирования уже принесло федеральному бюджету 290,5 млн долларов США (19,4 млрд рублей) купонного дохода. Досрочное погашение облигаций позволит государству перенаправить средства на поддержку других реализуемых российскими компаниями проектов.ПромышленностьНефтехимия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым