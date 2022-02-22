СИБУР планирует досрочно вернуть средства Фонду национального благосостояния

Досрочное полное погашение облигаций ООО «ЗапСибНефтехим» на сумму 1,75 млрд долларов США планирует СИБУР. В 2015 году в ценные бумаги были размещены средства Фонда национального благосостояния. Средства предназначались для финансирования строительства полимерного комплекса «ЗапСибНефтехим» (общий бюджет проекта — 8,8 млрд долларов США).

Проект строительства одного из самых масштабных в мире производств базовых полимеров завершен СИБУРом с опережением сроков — уже в 2020 году. Выход «ЗапСибНефтехима» на полную мощность способствовал росту потенциала замещения импорта полиэтилена и пропилена в различных отраслях до 85—95%. Благодаря пуску «ЗапСибНефтехима» вклад СИБУРа в рост несырьевого экспорта в 2020 году составил свыше 16%, сообщается в пресс-релизе холдинга.

Возврат средств будет осуществлен в рамках разработанного Минфином России механизма возврата заемных средств ФНБ. Правительством России внесены соответствующие изменения в утвержденные постановлением от 19 января 2008г №18 «Требования к финансовым активам, в которые могут размещаться средства ФНБ». Согласно данным изменениям, «эмитенты облигаций, связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством Российской Федерации, получили возможность досрочно выкупать свои облигации, которые были размещены ими для привлечения средств ФНБ в инфраструктурные проекты», сообщает СИБУР.

Размещение средств ФНБ в облигации «ЗапСибНефтехима» с момента инвестирования уже принесло федеральному бюджету 290,5 млн долларов США (19,4 млрд рублей) купонного дохода. Досрочное погашение облигаций позволит государству перенаправить средства на поддержку других реализуемых российскими компаниями проектов.