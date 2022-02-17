Стоимость нефти Brent превысила $100 за баррель, российская Urals приблизилась к этому значению

Стоимость нефти Dated Brent достигла отметки $100,795 за баррель, а российская Urals поднялась в цене на $3,2, до $99,14. Это самые высокие показатели с 4 сентября 2014 года.

Dated Brent — цена нефти с физической отгрузкой в конкретную дату, на ее основе рассчитывается фьючерс на североморское сырье. Почти восемь лет назад ее стоимость составляла $101,195 за баррель, а Urals — $99,81.

Такой рост связывают с высоким спросом на североморскую нефть у европейских нефтепереработчиков, геополитической напряженностью и сокращением свободных мощностей ОПЕК+.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2022 года экспортная пошлина на нефть в России повысится на $10,6 и составит $58,3 за тонну. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $47,7 за тонну.

Средняя цена на российскую экспортную нефть Urals за период мониторинга с 15 января 2022 года по 14 февраля 2022 года составляла $91,7 за баррель, или $669 за тонну.



Максим Кокунин