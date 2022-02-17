Исполком Челнов: в городе самый низкий тариф за отопление

Первый замруководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев рассказал, что в городе самый низкий тариф за отопление в сравнении с соседними городами. Об этом сообщается на сайте Челнов.

В пример он привел стоимость 1 Гкал. В Казани она составляет 1 889 рублей 33 копейки, в Нижнекамске — 1 813 рублей 68 копеек, в Альметьевске — 2 017 рублей 99 копеек, в Ижевске — 2 144 рубля 84 копейки, в Уфе — 2 205 рублей 49 копеек, в Кирове — 3 001 рубль 56 копеек. В Челнах же она равна 1 758 рублям 91 копейке.

Зуев сообщил, что от горожан поступило 35 обращений по вопросу увеличения сумм в платежках за декабрь 2021 года и январь 2022 года. По его словам, ошибка в расчетах произошла только в системе начисления МУП «Автозаводский». Перерасчет будет проведен, а деньги возвращены жителям всех 29 домов. Чиновник добавил, что если у кого-то из челнинцев возникают вопросы, они могут обратиться в управляющую компанию или в мэрию. И сам лично пообещал принять каждого.

Фото: nabchelny.ru

На днях мэр Челнов Наиль Магдеев поручил разобраться с начислениями челнинцам за жилищно-коммунальные услуги в январе. Он добавил, что при наличии нарушений нужно принести извинения перед гражданами.

Дарья Акимова