Фристайлист Илья Буров завоевал бронзу в лыжной акробатике на Олимпиаде в Пекине

Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзу в лыжной акробатике на Олимпийский играх в Пекине. Это вторая олимпийская медаль в его карьере.

Буров набрал 114,93 балла. Его опередили китаец Ци Гуанпу, который взял золото с 129 баллами, и украинец Александр Абраменко, ставший вторым с 116,5 балла.

Это не первая бронза в копилке медалей Олимпийского комитета России за сегодня. Так, российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев стали третьими в финале командного спринта. Бронзовые медали в командном спринте и у лыжниц Натальи Непряевой и Юлии Ступак.

