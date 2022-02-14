У казанцев в отношениях чаще всего совпадают вкусы в ароматах, в еде и увлечениях

Каждый шестой казанец в отношениях не разделяет вкусы своей второй половинки в сериалах, каждый пятый — в одежде и ароматах, выяснил Ozon по результатам опроса.



У казанцев в отношениях чаще всего совпадают вкусы в ароматах (34%), в еде (30%), в увлечениях у (24%), в выборе гаджетов (21%), в выборе свободного времяпрепровождения (18%), в путешествиях (11%), в одежде (20%), в книгах (15%), в спорте (у 14%).

В парах часто встречаются и несовпадения: 16% казанцев не нравятся сериалы, которые смотрит партнер, у 21% разные представления о том, как нужно одеваться. Партнеры также расходятся в выборе ароматов (18%), в спорте (9%), в еде (22%), в хобби (19%). Только 6% жителей столицы Татарстана сообщили, что их не раздражают вкусы и привычки партнера, которые они не разделяют.

Несмотря на разницу во вкусах треть пар из Казани (33%), состоящих в отношениях более полугода, сумели найти компромисс. Еще 19% респондентов подстраиваются под пристрастия второй половинки, еще треть уверяют, что половинка подстроилась под них. В каждой восьмой паре каждый из партнеров живет в соответствии со своими привычками и только 6% ссорятся из-за разницы во вкусах.

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Маргарита Головатенко