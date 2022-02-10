В Казани образовались 7-балльные пробки
В Казани в четверг вечером образовались 7-балльные пробки. Об это свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Заторы из-за ДТП образовались на улицах Лево-Булачной, Николая Ершова, на проспекте Ямашева, на Сибирском тракте.
Пробки наблюдаются на улицах Родины, Бухарской, на проспекте Альберта Камалеева, на улицах Гвардейской, Габдуллы Тукая, Пушкина, Бутлерова, в Щербаковском переулке. Движение затруднено на улицах Серова, Шамиля Усманова, Декабристов, Копылова.
Утром в Казани образовались 8-балльные заторы. Это было связано с большим количеством аварий.АвтоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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