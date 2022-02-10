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В Казани образовались 7-балльные пробки

17:16, 10.02.2022
В Казани образовались 7-балльные пробки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани в четверг вечером образовались 7-балльные пробки. Об это свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы из-за ДТП образовались на улицах Лево-Булачной, Николая Ершова, на проспекте Ямашева, на Сибирском тракте.

Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на улицах Родины, Бухарской, на проспекте Альберта Камалеева, на улицах Гвардейской, Габдуллы Тукая, Пушкина, Бутлерова, в Щербаковском переулке. Движение затруднено на улицах Серова, Шамиля Усманова, Декабристов, Копылова.

Утром в Казани образовались 8-балльные заторы. Это было связано с большим количеством аварий.

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