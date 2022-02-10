В Казани 8-балльные пробки, по всему городу наблюдаются ДТП

В Казани наблюдаются 8-балльные пробки, в городе утром произошло большое количество аварий, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

ДТП образовались на проспекте Универсиады, ул. Павлюхина, Оренбургском тракте, пересечении ул. Аграрной и ул. Патриса Лумумбы, на пересечении ул. Рихарда Зорге и ул. Родины возле ТЦ «Родина». Сразу несколько аварий на проспекте Победы: две — возле остановки на улице Сыртлановой, одна — на пересечении с ул. Сабира Ахтямова, еще одна — между Мамадышским трактом и остановкой «Академия правосудия».

Помимо участков с ДТП, движение сильно затруднено на ул. Закиева, ул. Гвардейской, ул. Танковой, ул. Аделя Кутуя, ул. Патриса Лумумбы, ул. Мира.

Отметим, что некоторые аварии не отмечены на картах. Так, например, очевидец поделился с «Реальным временем» фотографией ДТП легкового авто и автобуса на ул. Журналистов. Другие участники движения вынуждены объезжать аварию по узкой улице.

Одна из причин пробок и аварий на дорогах Казани — погодные условия. В Гидрометцентре РТ предупреждали жителей о сильном снеге и юго-восточном ветре порывами до 15—18 м/с. Сегодня на территории Татарстана и Казани ожидается метель с ухудшением видимости до 500—1000 м. На дорогах снежные заносы.

Маргарита Головатенко