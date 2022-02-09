Сегодня в Татарстане ожидается метель, порывистый ветер и до -5 градусов
В среду, 9 февраля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах туман.
Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами сильный порывами до 16 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит 0... -5 градусов. В Казани ожидается от -1 до -3 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -2 до -5 градусов. На дорогах гололедица, днем местами снежные заносы.Общество Татарстан
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