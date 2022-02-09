439 партий плодоовощной продукции изъято из оборота в ходе проверки Роспотребнадзора РТ

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан продолжается мониторинг качества и безопасности плодоовощной продукции, находящейся в обороте на потребительском рынке республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным мониторинга в течение 2021 года было исследовано 5 398 проб плодоовощной продукции из которых 1,8 % исследованных проб не соответствовали гигиеническим нормативам. Проверку на содержание нитратов прошли 2286 проб, среди них доля несоответствующей продукции осталась на уровне 2020 года и составила 1,3 %.

Вместе с тем, в исследованных образцах плодов, ягод, бахчевых культур, зелени не были обнаружены пестициды, микотоксины, генно-модифицированные организмы (ГМО), радионуклиды и гельминты.

По результатам надзорной деятельности и лабораторных испытаний в этом году изъято из оборота 439 партий плодоовощной продукции объёмом около 6 тонн в связи с несоответствием установленным требованиям, наличием признаков порчи, истечением срока годности и отсутствием сопроводительных документов, а также отсутствием маркировки.

В отношении ответственных лиц приняты меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году на территории республики работала горячая линия по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции. С 2 по 13 августа с 10.00 до 16.00 граждане могли позвонить по номеру +7(843)273-34-85 и задать вопросы о качестве, безопасности и сроках годности плодоовощной продукции.



Максим Кокунин