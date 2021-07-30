В Татарстане начнет работу горячая линия по вопросам качества овощей

В Татарстане будет работать горячая линия по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции, сообщает мэрия Казани.



Горячая линия будет работать с 2 по 13 августа с 10.00 до 16.00. Позвонив по номеру +7(843)273-34-85, жители смогут задать вопросы о качестве, безопасности и сроках годности плодоовощной продукции.

Также звонки принимаются по номеру +7(800)555-49-43. На вопросы ответят специалисты отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по РТ.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко