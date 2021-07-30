Новости общества

13:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане начнет работу горячая линия по вопросам качества овощей

12:19, 30.07.2021
В Татарстане начнет работу горячая линия по вопросам качества овощей
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане будет работать горячая линия по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции, сообщает мэрия Казани.

Горячая линия будет работать с 2 по 13 августа с 10.00 до 16.00. Позвонив по номеру +7(843)273-34-85, жители смогут задать вопросы о качестве, безопасности и сроках годности плодоовощной продукции.

Также звонки принимаются по номеру +7(800)555-49-43. На вопросы ответят специалисты отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по РТ.

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Эмилем Губайдуллиным, генеральным директором АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ»
Официальные партнеры
  • pic
  • pic