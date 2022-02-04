В Татарстане с октября 2021 года число посетителей МФЦ увеличилось в пять раз — видео

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Жители Татарстана стали чаще обращаться в МФЦ. Так, с октября 2021 года число посетителей увеличилось в пять раз. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Например, в ноябре за получением QR-кода и подтверждением аккаунта на «Госуслугах» обратились почти 240 тысяч татарстанцев. Люди стали жаловаться на большие очереди, а время ожидания достигло полутора часов. Сейчас одна из задач — вернуться к допандемийной работе.

Сейчас в МФЦ оказывают 263 услуги. В конце прошлого года стала работать криптобиокабина, позволяющая снять отпечатки пальцев, сделать цифровое фото и направлять биометрические данные в МВД для загранпаспорта. А в конце этого года в республике планируют начать выдавать электронные паспорта, поэтому МФЦ должны быть готовы оказывать соответствующие услуги.

Напомним, наряду с РТ электронные паспорта также испытают в Москве и Подмосковье. Эти регионы были выбраны по критерию технологической готовности к использованию подобных документов.

Диана Жиленкова