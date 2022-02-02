В Чистопольском районе пенсионер обвиняется в убийстве двух мужчин во время распития алкоголя

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц» после обнаружения тел двух мужчин в одном из частных домов в поселке Луч Чистопольского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 60-летнего жителя Чистополя. По предварительным данным, трагедия произошла на почве внезапно возникшей ссоры после распития алкоголя.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В начале января в Челнах мужчину заподозрили в убийстве 52-летней женщины. Следствие установило, что он с супругой пришел в гости к потерпевшей. В процессе распития алкоголя произошел конфликт.



Татьяна Леухина