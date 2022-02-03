В Казани в среду произошло более 160 ДТП

В Казани за среду, 2 февраля, произошло 167 ДТП, в одном из которых пострадал человек — случился наезд на пешехода.



Сотрудники Госавтоинспекции задержали восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения. Двух граждан доставили в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

realnoevremya.ru (архив)

Вчера в Казани в автобусе маршрута №90 пассажир ударил по лицу водителя. Мужчине не понравилось, как водитель автобуса закрыл перед ним дверь на одной из остановок. Пассажир решил выразить по этому поводу свое негодование, ударил водителя по лицу, а затем ушел. Остальные пассажиры стали возмущаться, однако виновник инцидента скрылся и автобус продолжил движение.

Маргарита Головатенко