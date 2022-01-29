Минниханов поручил оперативно реагировать на сообщения об агрессивных бездомных собаках

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана на совещании в Доме Правительства РТ поднял вопрос о безопасности граждан и исключении нападения бездомных собак на людей.



«Даже если вы взрослый человек, как поведете себя даже не при нападении, а просто при приближении 5-6 бездомных собак? А что делать женщине, что делать ребенку? Это же кошмар. Многие случаи по бездомным животным до прессы не доходят. Те, кто отвечают за обеспечение безопасности людей, должны об этом говорить», — резюмировал он.

Президент РТ отметил, что, согласно данным системы «Инцидент менеджмент» в 2021 году, в социальных сетях по этой теме выявили 1 447 жалоб граждан — это на 42% больше показателя прошлого года. В данных приводятся лишь факты, нашедшие отклик в соцсетях, о других случаях неизвестно.

Минниханов поручил главам муниципальных образований оперативно реагировать на все сообщения и сигналы об агрессивном поведении бездомных собак в общественных местах.

«Мы также ожидаем, что будут приняты изменения в федеральном законодательстве. По этому вопросу обратился Забайкальский край, и этот вопрос также поддерживает Следственный комитет, — сказал Рустам Минниханов и подчеркнул, что инициативу следует поддержать через Госсовет РТ и дать поручение представителям республики в Госдуме России и в Совете Федерации.

Фото: realnoevremya.ru / Василий Иванов

С начала 2022 года на горячую линию по отлову безнадзорных собак от жителей Казани поступило около 350 заявок. Всего за время работы линии, с июля 2021 года, казанцы оставили более 3,2 тысячи заявок. Всех отловленных собак вакцинируют от разных заболеваний, стерилизуют, обрабатывают от паразитов, потом выпускают на прежнее место обитания.

В редакцию «Реального времени» обратились за помощью жители нового микрорайона на востоке Казани — ЖК «Грин». Последние месяцы люди живут в страхе из-за агрессивного пса, который наведывается к ним из частного сектора по соседству — поселка Малые Клыки. От его клыков уже пострадало несколько домашних собак, а страха натерпелись и их владельцы, спасаясь бегством. Причем приходящая собака — не бродячая. Как быть в такой ситуации и где искать управу пострадавшим — подробности в нашем материале.

Маргарита Головатенко