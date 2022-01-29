Гендиректор КАМАЗа рассказал о том, что ему не нравится в Челнах

Гендиректор КАМАЗа Сергей Кокогин рассказал о том, что его раздражает в Набережных Челнах. Этим он поделился в интервью программы «Специальный гость с Тиной Канделаки», выходящей на канале RTVI.

По его словам, в городе происходит отток талантливой молодежи. Более 80% выпускников школ уезжают учиться в вузы Санкт-Петербурга, Москвы и Казани, но потом практически никто не возвращается обратно. Поэтому падает интеллектуальный потенциал, несмотря на наращивание научные исследований и разработок.

Предприятие просило республиканские и федеральные власти поменять ситуацию. КАМАЗ готов принять участие в развитии университетов, колледжей и создании инженерных классов, чтобы переориентировать школьников на технические направления.

скриншот

В интервью той же программе, Кокогин рассказал, как компания работает без простоев при дефиците чипов. По его словам, запасы пополняются впрок. Это неудобно с точки зрения финансов, но позволяет работать без остановок.

Дарья Акимова