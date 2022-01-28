СИБУР и Минэнерго России заключили инвестиционные соглашения на сумму около 400 млрд рублей

Около 400 млрд рублей планирует инвестировать СИБУР в модернизацию действующих и строительство новых производственных мощностей. Соответствующее инвестиционное соглашение было заключено между Минэнерго России и тремя копаниями холдинга — «Нижнекамскнефтехимом», «Казаньоргсинтезом» и «ЗапСибНефтехимом». Об этом стало известно сегодня 28 января.

Всего холдинг изучает около 20 проектов, намеченных к реализации в период с 2022 по 2027 год. Только в развитие «Запсиба» планируется вложить не менее 110 млрд рублей. И не менее 285 млрд инвестировать в «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим».

«В рамках указанных соглашений компания реализует комплекс проектов, направленных на расширение производства востребованных отечественным потребителем материалов. В том числе предполагается запуск производства продуктов мало- и среднетоннажной химии, которые пока не имеют отечественных аналогов», — сообщается в пресс-релизе, распространенном СИБУРом.

Подписанные соглашения позволят компаниям СИБУРа воспользоваться инструментами государственной поддержки, в том числе обратными акцизами на создание мощностей по переработке этана и СУГ. Это часть федерального плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, принятого правительством страны. Предполагается, что его выполнение позволит нарастить производство нефтегазохимического сырья к 2030 году в полтора раза, до 66,2 млн тонн, а долю его переработки в продукцию с добавленной стоимость повысить с 29,8% до 46,5%.