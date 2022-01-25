Один из крупнейших производителей хлеба в России предупредил о резком повышении цен

В России один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий Fazer сообщил о скором подорожании продукции из-за роста себестоимости на 18%. Об этом сообщило РБК.

С 1 февраля отпускные цены на хлебобулочные изделия компании увеличатся на 16,5—30% в в зависимости от категории. Если контрагенты откажутся принять новые цены, предприятие не сможет гарантировать 100-процентное выполнение заказов.

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В декабре Минсельхоз спрогнозировал рост цен на хлеб и подсолнечное масло в феврале 2022 года. По прогнозам ведомства, цены производителей на муку могут увеличиться на 2,9% по отношению к ноябрю и достичь 24,6 тысячи рублей за тонну. Хлеб из пшеничной муки подорожает на 2,1%, до 43 рублей.



Татьяна Леухина