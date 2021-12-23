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Экс-глава «Горзеленхоза» Хабибуллин избран председателем Общественного совета в Менделеевске

10:54, 23.12.2021

Бывший глава «Горзеленхоза» Салим Хабибуллин избран новым председателем Общественного совета района.

Среди задач, озвученных главой Менделеевска Радмиром Беляевым в напутствии, были подготовка к предстоящему 55-летнему юбилею города и разработка комплексной программы работы с детьми с особенностями здоровья.

Хабибуллин ушел с должности гендиректора «Горзеленхоза» в апреле прошлого года по собственному желанию. До этого работал на руководящих постах в администрации Менделеевска, сообщают «Менделеевские новости».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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