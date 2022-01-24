Великобритания опасается сокращения поставок газа из России в Европу из-за санкций

Правительство Великобритании опасается, что Россия прекратит поставки газа в Европу в ответ на введение санкций против нее западными странами из-за ситуации на Украине. Об этом пишет издание The Times.

Несмотря на то что сама Великобритания не импортирует российский газ, она подвержена риску роста оптовых цен на него. Доля газа из РФ составляет в стране всего 3%. Его основной экспортер в королевство — Норвегия. Если остальные страны Европы, зависящие от топлива из России, столкнутся с его нехваткой, цены на него возрастут и в тех источниках, откуда получает газ сама Великобритания.

Больше всего от российского газа зависят Германия, Швеция и Финляндия.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит серьезные санкции против России на случай эскалации на Украине. Однако они не должны затронуть газовый сектор и «Северный поток — 2». Как считает глава МИД Австрии Александер Шалленберг, Европа зависит от энергетики из России.

Дарья Акимова