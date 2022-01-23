В Татарстане от COVID-19 скончались еще шесть человек

Фото: Максим Платонов

За последние сутки коронавирус унес жизни еще шести татарстанцев. Об этом сообщает региональный Минздрав.

По данным ведомства, от COVID-19 скончались две женщины 1934, 1941 годов рождения и четверо мужчин 1959, 1948, 1956 1961 годов рождения. За все время пандемии коронавирус стал причиной смерти 1 556 жителей республики.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане выявили 213 новых случаев заражения COVID-19. Из них 14 — завозные, остальные контактные. За все время пандемии коронавирусом заразились 45 228 татарстанцев. В общей сложности выздоровели 38 247, в том числе 56 — за последние сутки.



Диана Жиленкова