В Казани поступило почти 350 заявок по отлову бездомных собак с начала года

Фото: Максим Платонов (архив)

На горячую линию Комитета жилищно-коммунального хозяйства Исполкома Казани по отлову безнадзорных собак с начала 2022 года поступило 349 заявок, на улицах города уже отловили 137 животных, сообщила мэрия города.



Горячая линия начала работать с июля 2021 года. За это время от жителей поступило 3 244 заявки. Горячая линия продолжает работать, сообщить о бездомных животных можно по телефону: +7(843) 222-04-44.

Казанцы могут забрать питомца из приюта — в этом году жители взяли себе уже десять собак. В 2021 году казанские семьи забрали себе 406 животных. Одну собаку казанцы забрали во время новогодних праздников.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Зеленодольском районе Татарстана за 2021 год отловили 235 бродячих собак.

Маргарита Головатенко