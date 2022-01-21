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МВД: появившаяся в соцсетях ориентировка на насильника оказалась ложной

20:36, 21.01.2022
МВД: появившаяся в соцсетях ориентировка на насильника оказалась ложной
Фото: realnoevremya.ru

В полиции Набережных Челнов сообщили, что ориентировка с информацией о доценте Казанского федерального университета, якобы подозреваемом в интимной связи с несовершеннолетней, оказалась ложной, сообщает Chelny-biz.ru.

На момент, когда фото разлетелось по соцсетям, мужчину не объявили в розыск, а текст не является официальным. Кроме того, в нем искажены персональные данные потерпевшей.

Фото: соцсети

На этой неделе сообщалось, что по ориентировке задержали подозреваемого — доцента кафедры информационных систем, кандидата технических наук, работающего в Набережночелнинском филиале КФУ. В ней говорилось, что мужчина в декабре 2021 года посадил несовершеннолетнюю в машину и надругался над ней.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

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