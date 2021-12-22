В Татарстане прокурор запросил 7 лет для экс-водителя бывшего председателя двух райсудов

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

На 7 лет в колонию строгого режима могут отправить челнинского бизнесмена и бывшего водителя экс-председателя двух райсудов Татарстана. Такой срок для Алексея Кайманова запросил сегодня в Верховном суде республики гособвинитель Рамиль Галеев, передает журналист «Реального времени».



Прокурор просил признать Кайманова виновным в мошенничестве на 76,8 млн рублей, похищение человека, подделку документов и легализацию преступных доходов. Вину во всех этих преступлениях подсудимый признает, ранее им было заключено досудебное соглашение, и он раскрыл силовикам ряд иных фигурантов совершенных преступлений 2017 года.

Напомним, по версии обвинения, ради завладения деньгами на счете фирмы «Кишер» участники преступной группы по указанию «лица с особым правовым статусом» предприняли три попытки смены директора путем предоставления фиктивных документов на перерегистрацию. Третья попытка — после похищения настоящего директора и его водворения под административный арест, якобы за потребление наркотиков — оказалась удачной.

Под суд пошли бывший главный налоговик Елабуги, племянник федерального судьи в отставке и двое его знакомых.

Вчера в Верховном суде Татарстана Кайманов дал показания против своего бывшего шефа и еще ряда должностных лиц.