В Елабуге жильцам дома включили в платежки ЖКХ траты на новогоднюю иллюминацию

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Жителям многоквартирного дома в Елабуге включили в платежки по ЖКХ траты на новогоднюю иллюминацию — шесть домов оборудовали новогодней светодиодной иллюминацией, а расходы на это легли на плечи жильцов, об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Иллюминацию подключили к общедомовому прибору учета электроэнергии и за это включили плату в строку «электроснабжение в целях содержания общего имущества в доме».

Установка светодиодного оборудования не относится к необходимым для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услугам и работам, поэтому ее нельзя учитывать при начислении гражданам платы за ЖКУ.

Так, прокуратура внесла в адрес руководителей ООО УК «Чаллы» и ООО УК «Домуправ-3» представления с требованием произвести перерасчет платы. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Фото: прокуратура РТ

Жителям казанского микрорайона Дербышки в январе пригрозили отключением электроэнергии из-за задолженности по оплате ЖКХ. Объявление на домах разместила управляющая компания «ЖКХ Дербышки».

Маргарита Головатенко