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В России за сутки выявили 33 899 новых случаев коронавируса

11:03, 19.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 33 899 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявлено 33 899 новых случаев коронавируса, выздоровели 22 920 человек, сообщает федеральный оперштаб.

Таким образом, число зараженных выросло до 10 899 411 человек, а выздоровевших — до 10 899 411 человек.

Зафиксировано 698 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 323 376 человек.

Фото: realnoevremya.ru

В России вчера подтвердили 31 252 новых заражения COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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