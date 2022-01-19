В России за сутки выявили 33 899 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 33 899 новых случаев коронавируса, выздоровели 22 920 человек, сообщает федеральный оперштаб.
Таким образом, число зараженных выросло до 10 899 411 человек, а выздоровевших — до 10 899 411 человек.
Зафиксировано 698 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 323 376 человек.
В России вчера подтвердили 31 252 новых заражения COVID-19.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым