В пятницу вечером в Казани образовались 8-балльные пробки
В Казани в пятницу вечером пробки достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Заторы образовались на улицах Николая Ершова, Вишневского, Назарбаева, Тихомирнова, Пушкина, Университетская. Затруднено движение на проспекте Победы, Мамадышском тракте, Сибирском тракте.
Пробки наблюдаются на проспекте Ямашева, улицах Воровского, Копылова, Тэцевская.
Вчера вечером дорожная ситуация достигала 10 баллов по «Яндекс.Картам».АвтоБизнесТранспорт Татарстан
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