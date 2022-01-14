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В пятницу вечером в Казани образовались 8-балльные пробки

18:23, 14.01.2022
В пятницу вечером в Казани образовались 8-балльные пробки
Фото: realnoevremya.ru

В Казани в пятницу вечером пробки достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улицах Николая Ершова, Вишневского, Назарбаева, Тихомирнова, Пушкина, Университетская. Затруднено движение на проспекте Победы, Мамадышском тракте, Сибирском тракте.

Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на проспекте Ямашева, улицах Воровского, Копылова, Тэцевская.

Вчера вечером дорожная ситуация достигала 10 баллов по «Яндекс.Картам».

АвтоБизнесТранспорт Татарстан

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