Источник: «Завтра КХЛ примет решение о формате продолжения сезона и плей-офф»

Завтра, 13 января, руководство Континентальной хоккейной лиги примет решение о формате дальнейшего проведения регулярного чемпионата и плей-офф. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс»

Сообщается, что после вчерашнего совещания с клубами КХЛ прорабатывает возможные варианты продолжения чемпионата и скоро предложит их участникам.



На сегодняшний момент на карантине находятся уже семь команд Континентальной лиги. Это «Автомобилист», «Металлург», «Торпедо», «Салават Юлаев», ЦСКА, рижское «Динамо» и «Спартак».

В январе было отменено в общей сложности 16 матчей. Новая дата проведения пока назначена только для игры «Йокерит» — «Автомобилист» (перенос с 3 на 22 января).

Основным вариантом продолжения сезона остается перенесение отмененных игр на олимпийскую паузу — с 23 января по 20 февраля.