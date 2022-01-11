Песков: Казахстан сам определяет необходимость в силах ОДКБ

Казахстан сам определяет необходимость присутствия сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, не является ли поспешным решение о скором выводе сил ОДКБ, представитель Кремля отметил, что это является полной прерогативой страны, передает RT.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Казахстане завершилась основная миссия ОДКБ. Войска начнут выводить из республики через два дня. Процесс завершится в течение десяти дней. Как рассказал президент Касым-Жомарт Токаев, тщательно спланированная попытка госпереворота в Казахстане не удалась.

Беспорядки в стране начались в начале января. О причинах протестов читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова