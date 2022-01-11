Исследователи КФУ спрогнозируют успеваемость татарстанских школьников при переходе на дистант

Группа исследователей КФУ работает над проектом «Цифровая модель прогнозирования академической успеваемости учащихся при закрытии школ на основе больших данных и нейросетей». Они взялись проанализировать динамику потерь в знаниях школьников при переходе на дистант.

Проект поддержал Российский научный фонд грантом в размере 1,5 млн рублей. Казанские ученые проанализируют данные об образовательном процессе в Татарстане за 2009—2021 годы. Им предстоит изучить свыше миллиарда цифровых следов, содержащихся в базе системы «Электронное образование Республики Татарстан», которые оставили более 500 тысяч учащихся и более 150 тысяч педагогов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На основе методов математической статистики, интеллектуального анализа данных, машинного обучения и искусственных нейронных сетей специалисты впервые разработают и апробируют цифровую предиктивную модель, которая поможет оценить влияние на успеваемость школьников после перехода на другие формы обучения, кроме очной.

Также ученые выявят основные закономерности потерь в знаниях у учеников на примере длительного локдауна в связи с эпидемией COVID-19 в 2020 учебном году. Работать над масштабным педагогическим исследованием они будут в 2022—2023 годах, сообщает пресс-служба вуза.

В декабре премьер-министр республики Алексей Песошин подписал распоряжение о создании организационного комитета по реализации проекта «Разработка мобильного приложения Round». Приложение должно помочь подросткам определиться с будущей профессией.



Татьяна Леухина