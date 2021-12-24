В Татарстане создадут комитет по разработке мобильного приложения для подростков
В Татарстане создадут организационный комитет по реализации проекта «Разработка мобильного приложения Round», такое распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Решение об образовании комитета принято в целях реализации инвестиционного проекта. Мобильное приложение представляет татарстанская IТ-компания «Дискавер Софт». Инвестиции в проект оцениваются в 180 млн рублей.
Приложение на основе развлекательно-образовательной системы и челленджей помогает подросткам определиться с будущей профессией. Представитель компании сообщал, что выступил с предложением провести через приложение Round республиканский конкурс по профориентации среди школьников. Идею поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов.
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