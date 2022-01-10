Стали известны обладатели кинопремии «Золотой глобус»
Голливудская ассоциация иностранной прессы вручает 79-ю кинопремию «Золотой глобус». Имена обладателей престижной награды публикуются в twitter-аккаунте организаторов.
Так, например, американский актер Уилл Смит стал обладателем «Золотого глобуса» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме» за роль в фильме «Король Ричард». За лучшую женскую роль в драме кинопремию получила актриса Николь Кидман в картине «Быть Рикардо».
Лучшей драмой признан фильм «Власть пса», лучшей комедией — «Вестсайдская история».
Номинанты «Золотого глобуса» стали известны в прошлом месяце.
78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» состоялась в США в марте.
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