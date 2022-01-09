В Зеленом Бору еще один трактор провалился под лед

Фото: скриншот видео

В Зеленом Бору подо льдом оказался еще один трактор. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

Это уже третья машина за неделю, которая оказалась в воде. Отмечается, что в конечном итоге технику вытащили.

Во вторник местные жители стали очевидцами сразу двух подобных инцидентов. На видеокадрах, попавших в Сеть, видно, как два трактора практически полностью оказались в воде.

В новогодние каникулы под лед провалились и туристы в Алтайском крае. Они решили не ждать своей очереди к смотровой площадке Лебединого заказника и пошли в обход по тонкому льду.

Диана Жиленкова