В Зеленом Бору еще один трактор провалился под лед
В Зеленом Бору подо льдом оказался еще один трактор. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.
Это уже третья машина за неделю, которая оказалась в воде. Отмечается, что в конечном итоге технику вытащили.
Во вторник местные жители стали очевидцами сразу двух подобных инцидентов. На видеокадрах, попавших в Сеть, видно, как два трактора практически полностью оказались в воде.
В новогодние каникулы под лед провалились и туристы в Алтайском крае. Они решили не ждать своей очереди к смотровой площадке Лебединого заказника и пошли в обход по тонкому льду.
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