В Китае загорелся самолет российской авиакомпании

Фото: Максим Платонов (архив)

В китайском аэропорту Ханчжоу загорелся самолет Ту-204, который принадлежит российской авиакомпании «Авиастар-Ту». Об этом сообщает телеграм-канал «AviaNews».

В момент возгорания воздушное судно находилось в грузовом отсеке. О пострадавших, а также возможных причинах происшествия не уточняется.

Фото: Максим Платонов (архив)

В ноябре в Иркутской области потерпел крушение грузовой самолет Ан-12, совершавший рейс Якутск — Иркутск. На борту воздушного судна находились девять человек, все из них погибли. При крушении самолета Ан-12 погибли гендиректор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье». Самолет принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно».

Диана Жиленкова