Как «КАМАЗ-мастер» на «Руслане» катался: «грузовики» ГК «Волга-Днепр» в Казанском аэропорту

13:40, 26.10.2021 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня казанским журналистам показали, как проходит разгрузка самолетов ГК «Волга-Днепр» в Международном аэропорту «Казань». Для выполнения транзитных и коммерческих рейсов аэропорт используют перевозчики, входящие в состав ГК («Волга-Днепр», AirBridgeCargo, «АТРАН»).


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