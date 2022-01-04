Эксперты: в 2022 году в Казани будут строить маленькие квартиры и реновировать территории

Эксперты в сфере жилой недвижимости рассказали «Реальному времени», какие тренды и генеральные направления будут главенствовать на рынке Казани в 2022 году. Анастасия Гиззатова, руководитель АН «Счастливый дом», рассказывает, что в Казань придут несколько федеральных игроков, а значит, ожидаются изменения на рынке недвижимости. Во-вторых, она считает, что площадь строящихся квартир в городе продолжит уменьшаться, причем все больше проектов будут сдаваться с готовой отделкой, под ключ. В-третьих, по ее мнению, усилится активность на рынке загородного жилья и появятся новые коттеджные поселки: рынок ждет правительственных программ по ИЖС. Кроме того, эксперт ждет, что застройка в Казани сконцентрируется в Советском районе.

Пресс-секретарь строительной компании СМУ-88 Айрат Габдулбаров, сетуя на недостаток подходящих под строительство территорий, оснащенных всей необходимой социальной инфраструктурой и коммуникациями, говорит, что выходом для Казани может стать реновация промзон.

— Именно в этом направлении город и движется, — говорит он. Мы сами уже работаем в районе ул. Родины и смотрим в сторону территории Портовой. Мы видим потенциал этой территории — город хочет создать здесь продуманную среду, которая будет не только отвечать современным требованиям урбанистики, но и сохранит актуальность в будущем. Руководство города очень щепетильно относится к проектированию этих участков, — говорит Габдулбаров.

Напомним, в 2021 году в Татарстане было введено 2 682 800 кв. м жилья.



Людмила Губаева