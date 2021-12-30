В Госдуму внесли законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму РФ законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате. Согласно документу, размер материальной поддержки будет соответствовать получаемой пенсии.
В пояснительной записке к проекту говорится, что в преддверии новогодних праздников у граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков и продуктов к столу. В этот период в особой поддержке нуждаются социально уязвимые категории населения, в том числе и пенсионеры.
Несколько дней назад сообщалось, что пенсионеры в декабре получат выплаты за январь 2022 года. Это связано с январскими праздниками, длящимися до 9 января включительно.
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