Новости общества

13:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Госдуму внесли законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате

12:21, 30.12.2021
В Госдуму внесли законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате
Фото: realnoevremya.ru

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму РФ законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате. Согласно документу, размер материальной поддержки будет соответствовать получаемой пенсии.

В пояснительной записке к проекту говорится, что в преддверии новогодних праздников у граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков и продуктов к столу. В этот период в особой поддержке нуждаются социально уязвимые категории населения, в том числе и пенсионеры.

Фото: realnoevremya.ru

Несколько дней назад сообщалось, что пенсионеры в декабре получат выплаты за январь 2022 года. Это связано с январскими праздниками, длящимися до 9 января включительно.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также