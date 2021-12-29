В Минэнерго поддержали возврат продажи пива на АЗС

Возврат продажи пива на АЗС позволит улучшить экономику автозаправочного бизнеса, добавив около 30 копеек на литр топлива к выручке розницы. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

Предложение вернуть продажи пива на АЗС принадлежит автозаправочному бизнесу. Оно предполагает повышение маржинальности розничного сегмента рынка, объяснил Шульгинов в интервью «России 24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Продавать пиво на АЗС в России запретили в 2011 году — именно тогда этот напиток приравняли к алкогольным. Об инициативе возобновить его продажу на заправках сообщили сегодня «Известия».

Татьяна Леухина