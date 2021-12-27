Создавая комфортное будущее: итоги года от #Суварстроит

Фото: Ринат Назметдинов

В 2021 году в активной застройке #Суварстроит находится 253 тыс. м² жилья. Это девять ЖК в четырех районах Казани, а также первые очереди «Лаишевского узла» — масштабного проекта по комплексному освоению территории.

Экскурсия в будущее

Своевременно создается и необходимая инфраструктура. Так, во второй половине декабря разрешение на ввод в эксплуатацию получил детский сад во дворе ЖК «Столичный». Сам ЖК благодаря уникальной системе переходов, соединяющих все жилые «башни», стал визитной карточкой строительной компании. А проект «Лаишевский узел» окончательно закрепил за #Суварстроит статус передового застройщика. В октябре с экскурсией на объект приезжала большая делегация руководителей из других регионов, высоко оценившая опыт развития разных типов жилья в границах одной территории.

Генеральный директор #Суварстроит Руслан Нурмухаметов подводит итоги года.

Покупательский интерес к этому и другим загородным проектам девелопера тоже огромный. Он резко возрос с июля 2021 года, когда лимит на льготную ипотеку сократился до 3 млн рублей. При этом часть покупателей переориентировалась с льготного ипотечного кредитования на программу семейной ипотеки, а также финансовые продукты, разработанные застройщиком совместно с банками-партнерами.



Задавая тренды

Плотная работа с банками дает успешные плоды во всех направлениях. Так, летом 2021 года #Суварстроит ввел в эксплуатацию «Август Астры» — первый ЖК, на 100% построенный с привлечением банковского финансирования по схеме эскроу. Партнером по строительству элитного ЖК стал Дом.РФ (АО «Банк дом.РФ»).

В 2021 году застройщик не только следил за трендами, но и задавал их. #Суварстроит первым вывел лоты с квартирами на маркетплейсы. Заключив соглашение с Ozon, компания разместила на площадке 15 жилых объектов, один из которых был в скором времени выкуплен.

Застройщик пригласил представителей банков-партнеров, благодаря которым производится проектное финансирование и появляются ипотечные программы с пониженными ставками.

Не так давно электронная регистрация сделок с недвижимостью казалась невостребованным продуктом. Но сейчас это один из основных инструментов, используемых участниками рынка

По словам заместитель генерального директора по маркетингу и продажам #Суварстроит Эльвиры Галяутдиновой, маркетплейс является перспективной маркетинговой площадкой. С него приходит неплохой поток «горячих клиентов», которые хотели бы рассмотреть дополнительные варианты, не представленные на электронной витрине. «Не так давно электронная регистрация сделок с недвижимостью казалась невостребованным продуктом. Но сейчас это один из основных инструментов, используемых участниками рынка». По мнению Эльвиры Ринатовны, электронная купля-продажа квартир в дальнейшем тоже может стать привычным процессом.

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