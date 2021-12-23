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В Казани демонтируют еще 18 незаконно установленных объектов и павильонов

12:36, 23.12.2021
В Казани демонтируют еще 18 незаконно установленных объектов и павильонов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани демонтируют и переместят самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества, такое распоряжение есть в сборнике мэрии города.

Распоряжение обязывает утвердить перечень подлежащих демонтажу объектов и установить срок, чтобы добровольно убрать незаконно установленное движимое имущество. По истечении сроков для добровольного демонтажа объектов Исполком обеспечит демонтаж самостоятельно.

В списке значатся 18 павильонов. По одному объекту — на ул. Ленинградской, пр. Ибрагимова, ул. Гудованцева, ул. Куземетьевской, ул. Батыршина, ул. Шаляпина, ул. Белинского, ул. Даурской, ул. Блюхера, ул. Исаева. По два объекта — на ул. Восстания и ул. Восход. Еще три объекта расположены на ул. Декабристов.

Ранее сообщалось о сносе еще шести незаконных торговых объектов и павильонов в городе, расположенных в с/т Залесный, на улицах Фучика, Агрызской, Декабристов, Кайбицкой, а также на проспекте Победы.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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