В Казани снесут еще шесть незаконных торговых объектов и павильонов

В Казани демонтируют и переместят самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества. Об этом говорится в опубликованном сборнике документов мэрии города.

Всего в списке упомянуты шесть торговых объектов и павильонов, которые расположены в с/т. Залесный, на улицах Фучика, Агрызской, Декабристов, Кайбицкой, а также на проспекте Победы.

Фото: realnoevremya.ru

Помимо прочего, демонтажу и перемещению подлежат автоматический шлагбаум на улице Амирхана, цепь на улице Восстания и помещение охраны, забор из сетки рабицы на улице Гудованцева.

В начале месяца власти города также предписали снести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. В их числе более 20 незаконно установленных торговых объекта и павильона, а также гаражи.

Диана Жиленкова