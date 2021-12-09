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В Казани снесут еще шесть незаконных торговых объектов и павильонов

10:17, 09.12.2021
В Казани снесут еще шесть незаконных торговых объектов и павильонов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани демонтируют и переместят самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества. Об этом говорится в опубликованном сборнике документов мэрии города.

Всего в списке упомянуты шесть торговых объектов и павильонов, которые расположены в с/т. Залесный, на улицах Фучика, Агрызской, Декабристов, Кайбицкой, а также на проспекте Победы.

Фото: realnoevremya.ru

Помимо прочего, демонтажу и перемещению подлежат автоматический шлагбаум на улице Амирхана, цепь на улице Восстания и помещение охраны, забор из сетки рабицы на улице Гудованцева.

В начале месяца власти города также предписали снести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. В их числе более 20 незаконно установленных торговых объекта и павильона, а также гаражи.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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