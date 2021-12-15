В Казани поступило несколько ложных сообщений о минировании школ

В некоторые казанские школы поступили ложные сообщения о минировании. Об этом сообщила мэрия города.

Утром пользователи социальных сетей поделились, что заметили сотрудников правоохранительных органов в нескольких школах города. В мэрии призвали родителей не беспокоиться, потому что сообщения оказались ложными. Каждое из них было проверено.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Мы понимаем, что каждое такое сообщение вызывает у родителей беспокойство, но важно понимать, что активно освещая ложные сообщения о минировании, соцсети лишь провоцируют их рост. То, что на слуху, школьники чаще пробуют. Им зачастую кажется, что это легкий способ отложить контрольную работу или устроить себе отгул. Разумеется, за каждым правонарушением следует наказание: штрафы больно бьют по кошельку родителей, а постановка на учет — влияет на будущее ребенка», — говорится в сообщении.

В конце прошлого месяца неизвестный сообщил о минировании казанской пивоварни Petzold. Из-за этого эвакуировали ЖК «Магеллан», на территории которого находилось заведение. В результате сообщение оказалось ложным.

Диана Жиленкова