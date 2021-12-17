В Татарстане в этом году под колесами машин погибли 79 пешеходов

В Татарстане с начала года произошло 914 случаев наезда на пешеходов. В результате ДТП погибли 79 человек, доложил министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин на совместном заседании кабинета министров РТ и коллегии Министерства внутренних дел по РТ.

Число смертельных случаев по сравнению с прошлым годом снизилось. В 2020 году под колесами погибли 89 пешеходов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом почти в два раза выросло число детей, погибших в авариях: 2020 году — 8 детей, в 2021 году — 14.

Хохорин указал на то, что дорожные знаки зачастую появляются на опасных участках дорог лишь после того, как там происходят резонансные ДТП с большим количеством пострадавших и погибшими. Отдельно он отметил, что менее 20% дорожной разметки на дорогах республики нанесено не стирающимся и хорошо заметным в любое время суток термопластиком.

Татьяна Леухина