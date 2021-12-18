В минувшую пятницу в Казани поймали четырех водителей в алкогольном опьянении
За прошедшие сутки в столице Татарстана произошло одно ДТП с погибшим, пять — с пострадавшими и 96 — с материальным ущербом. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.
Кроме того, за минувшую пятницу поймали четырех водителей, которые управляли транспортным средством в нетрезвом виде. А у одного автолюбителя не оказалось водительских прав. Также в отдел полиции доставили шесть человек по подозрению в совершении преступлений.
Вчера сообщалось, что в Татарстане в текущем году в ДТП погибли 79 пешеходов. Всего с начала года в республике произошло 914 случаев наезда на пешеходов.
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