В минувшую пятницу в Казани поймали четырех водителей в алкогольном опьянении

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в столице Татарстана произошло одно ДТП с погибшим, пять — с пострадавшими и 96 — с материальным ущербом. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

Кроме того, за минувшую пятницу поймали четырех водителей, которые управляли транспортным средством в нетрезвом виде. А у одного автолюбителя не оказалось водительских прав. Также в отдел полиции доставили шесть человек по подозрению в совершении преступлений.

Фото: Максим Платонов

Вчера сообщалось, что в Татарстане в текущем году в ДТП погибли 79 пешеходов. Всего с начала года в республике произошло 914 случаев наезда на пешеходов.

Диана Жиленкова